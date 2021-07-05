Тамбовчанин помог выбраться из реки детям, которых уносило течением

Житель Моршанска Иван Шапурин спас детей, которые купались в реке на местном пляже. Сначала девочка с братом купались в специально огороженном месте, но по их словам, вскоре им стало скучно в «лягушатнике» и они решили без разрешения взрослых, с которыми отдыхали, выплыть из безопасного места. Вскоре ребята поняли, что не могут справиться с течением реки и их стало быстро уносить дальше от берега, в сторону моста в районе Троицкого собора. Мимо плыл пенсионер Иван Федорович, который быстро сориентировался в ситуации. Он помог мальчику выбраться на берег через заросли камыша, попросту вытолкнув его из воды. Девочку-подростка пожилой мужчина лично сопровождал до безопасного места. Он вместе с ней плыл, поддерживал её, советовал как дышать и не впадать в панику. На берегу их уже ждали медицинские работники скорой. После медицинского осмотра дежурным врачом педиатром, ребят отправили домой, в госпитализации они не нуждались.

- Администрация города будет ходатайствовать о награждении Шапурина Ивана Федоровича государственной наградой за спасение людей на воде, - рассказали в мэрии Моршанска.