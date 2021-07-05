Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 июля: число заболевших за сутки составило 84 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 5 июля, 35194 человека. 33603 заболевших выздоровели, 616 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 84 новых случаев, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 49 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, а также трое детей от 7 до 13 лет.

- На госпитализации находятся 850 человек, из них диагноз «пневмония» у 786 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.