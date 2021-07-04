За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 79 человек

79 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тамбовской области за сутки. Из них: 29 мужчин, 48 женщин, двое детей (мальчик 3 года, девочка 5 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 86 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса – 35110, из них 7507 без клинических проявлений.

33578 пациентов выздоровели: 15320 выписали из стационара, 18258 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 816 человек, из них диагноз «пневмония» у 757 . На домашнем карантине – 1331. Сняты с наблюдения на дому – 53252. Выписаны из больниц – 21772.

По состоянию на 4 июля, первый этап вакцинации прошли 180734 пациента или 99,2% от полученной вакцины. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 133581 человек.