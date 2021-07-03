Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии на севере Тамбова

1 июля на севере Тамбова произошла очередная коммунальная авария на сетях водоснабжения. Без водоснабжения в течение суток оставались больше 60 тысяч тамбовчан и расположенные в этом районе социальные объекты. Ремонтные работы завершили 2 июля в 14 часов 15 минут. После ликвидации порыва началось заполнение системы, а в кранах вода появилась поздним вечером. Ситуацией с длительным отсутствием воды заинтересовались в прокуратуре.

- По поручению прокуратуры области прокурор Октябрьского района города Тамбова начал проверку соблюдения законодательства о водоснабжении населения, в ходе которой будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации и полноты мероприятий по организации обеспечения водой населения, - сообщает прокуратура Тамбовской области.