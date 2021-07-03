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Происшествия3 июля 2021 14:47

Тамбовчанку подозревают в краже женской сумочки из кафе «Карина»

Предполагаемую воровку разыскивает полиция
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчан просят помочь установить личность девушки на фото

Тамбовчан просят помочь установить личность девушки на фото

Фото: УМВД по Тамбовской области

Отдел полиции №1 УМВД России по городу Тамбову просит жителей города помочь установить личность девушки, которая подозревается в краже женской сумочки из кафе «Карина» на улице Набережной города Тамбова. Преступление произошло 20 июня около 12 часов ночи. Под подозрение сотрудников уголовного розыска попала девушка в черном платье и черных кроссовках.

- Если вы узнали ее, либо имеете какую-либо информацию об ее местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Тамбову к оперуполномоченному Александру Зотову по тел. 8-929-015-42- 47 или в дежурную часть по тел. 79-19-00

Кража в кафе Тамбова