В Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту аварии с массовым числом пострадавших и погибшим ребенком

В страшной аварии погибал 9-летняя девочка и пострадали еще трое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В следственном отделе ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, авария, в которой пострадали 7 человек и погибла 9-летняя девочка, произошла ранним утром 3 июля на территории Тамбовского району у деревни Марьевка. После столкновения автомобили съехали в кювет, одна из иномарок загорелась. Четверо взрослых и трое детей 4,5 и 17 лет находятся в больнице, при этом 4-летняя девочка находится в очень тяжелом состоянии. Следователи намерены установить причины произошедшей аварии.

- Ход и расследование уголовного дела взято прокурором Тамбовского района на контроль, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.