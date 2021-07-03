Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 июля: число заболевших за сутки составило 81 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 3 июля, 35031 человек. 33532 заболевших выздоровели, 610 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 81 новый случай, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 28 мужчин и 46 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, а также 7 детей от 1 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 792 человека, из них диагноз «пневмония» у 733 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.