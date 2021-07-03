В Тамбовской области при столкновении двух автомобилей пострадали 7 человек и погибла 9-летняя девочка

Одна из иномарок после столкновения загорелась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали 7 человек и погибла 9-летняя девочка, произошла 3 июля в 4 часа 33 минуты на 452-м километре федеральной трассы Р-22 в Тамбовском районе. «Suzuki» и «Renault» двигались навстречу друг другу, столкновение произошло по касательной.

Как пояснили в региональном УГИБДД, место аварии находится между двумя развязками на Воронеж и Москву, здесь затяжной поворот. «Renault» двигалось со стороны Воронежской развязки, машина совершило обгон и пыталось уйти на свою полосу, но зацепила обочину и выехала на встречку. Здесь в это время ехал «Suzuki», в автомобиле находилась семья из Рязанской области с тремя детьми. Люди ехали отдыхать на море.

После удара обе машины выскочили в кювет, «Renault» загорелось. К ликвидации последствий ДТП привлекались 28 человек и 10 единиц техники, от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

- В аварии пострадали три ребëнка – 17-летний мальчик, и две девочки 4 и 5 лет, младшая из них находится в тяжелом состоянии, 9-летняя девочка скончалась на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмы также получили четверо взрослых.

В ДТП пострадали трое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавших отвезли в лечебные учреждения города Тамбова.

- С людьми работает психолог Главного управления МЧС России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.