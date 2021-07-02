Предложения врачей войдут в программу медреабилитации — их обобщит «Единая Россия»

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Они будут учтены в ходе рассмотрения проекта документа, создать который глава государства поручил на съезде партии.

Актуальность этого направления недавно отметил главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, сообщает Nashgorod.

«Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее предоставят 100 млрд рублей, поэтому следует сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, куда именно будут пущены средства. Отдельно требуется обсудить программу обучения и подготовки персонала в этой сфере поскольку программа реабилитации не завершается только закупками оборудования», — отметил Проценко.

Как считают эксперты, система подготовки персонала в сфере реабилитации в настоящее время еще до конца не разработана. Изменения требуются и в действующем законодательстве в сфере реабилитации – оно не соответствует вызовам современности.

«Программой госгарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС устанавливаются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. В связи с этим реабилитация должна быть выделена и на уровне закона решаться так же, как это было прежде с паллиативной медициной», — заявил глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Кроме этого, эксперты отметили важность недопущения повышенной бумажной нагрузки на врачей в сфере реабилитации, что особенно актуально во время пандемии.

Имеются и некоторые инфраструктурные проблемы. В настоящее время в стране нет специализированных центров второго этапа реабилитации, где пациенты смогли бы долечиваться после основных заболеваний. А первый этап, как считают медики, должен начинаться уже в стационаре.

«Нам хотелось бы, чтобы сейчас мы совместно с вами, с профсообществом, в ходе доработки данной программы учли все инициативы и замечания. Надеемся сделать идеальную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе», — отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

Как передает портал ER.ru, в ходе съезда партии 19 июня президент поручил партии и кабмину разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для перенесших коронавирус и выделить на нее минимум 100 млрд рублей.

“Пациенту, который переболел COVID-19, как можно раньше необходимо приступить к восстановлению организма. Осложнения после этого заболевания могут быть разными: повышенная утомляемость, сонливость, усталость, одышка, нехватка воздуха, слабость дыхательных мышц, высокий риск прогрессирования хронических болезней, высокие риски развития инсульта и инфаркта, психологические последствия – страх повторного заражения, депрессия, психозы, неврозы.

Углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом пациентов – важная составляющая восстановления. Она будет проводиться в два этапа. На первом этапе пациент пройдет осмотр терапевта, различные исследования. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости направят пациента на второй этап, для проведения дополнительных обследований. Это позволит своевременно получить необходимую медицинскую помощь данной группе пациентов.

Решение о создании системы реабилитации, озвученное президентом РФ, - важное и актуальное. Своевременная медицинская реабилитация поможет значительно снизить риск возникновения хронических заболеваний и тяжелых осложнений в будущем”, - прокомментировал Константин Августюков, главный врач Мичуринской центральной районной больницы, депутат Тамбовской областной думы.