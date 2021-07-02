Тамбовчанин зарезал сожителя своей знакомой, а затем вместе с ней уехал на такси домой

Утром, 2 июля этого года, в одном из домов села Дмитриевщина Рассказовского района местный житель нашел тело 36-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 47-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, потерпевшему не нравилось, что его сожительница часто общалась с подозреваемым. Из-за этого между ними часто возникали скандалы. Вечером, 1 июля, у дома погибшего между мужчинами произошла очередная ссора на почве ревности.

В ходе конфликта гость схватил нож и ударил им хозяина дома в левый бок. После этого, подозреваемый вместе с сожительницей потерпевшего на такси уехали к нему домой. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия. Наутро его тело обнаружил односельчанин и позвонил в полицию.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.