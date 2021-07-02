Две тулячки сбывали в Тамбове фальшивые деньги

У злоумышленниц изъяли 29 фальшивых купюр по 5 тысяч рублей Фото: УМВД по Тамбовской области

Суд Октябрьского района города Тамбова по ходатайству следствия арестовал и поместил под стражу двух жительниц Тульской области, подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. Девушки 25 и 27 лет были задержаны на территории Брянской области по представленной ориентировке тамбовских полицейских.

Установлено, что 16 июня банковские работники нашли в выручках торговых предприятий и магазинов семь фальшивок номиналом 5 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела по ч.1. ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр».

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили двух женщин, расплачивающихся пятитысячными купюрами. Как правило, они приобретали товар на небольшие суммы (300-400 рублей) и предъявляли к оплате крупные банкноты. Продавцы не проверяли деньги на подлинность и давали им сдачу настоящими купюрами.

Информацию о возможном местонахождении злоумышленниц тамбовские полицейские направили в другие российские регионы. В Брянской области их задержали. Во время досмотра у тулячек изъяли 29 фальшивых купюр. Банкноты направили на экспертизу.

- В настоящее время тамбовскими полицейскими проводится комплекс дальнейших следственно-оперативных мероприятий по установлению источника происхождения фальшивых купюр, а также других мест возможного сбыта фальшивых банкнот в других российских регионах, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.