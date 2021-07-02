Десять тамбовских улиц будут временно обесточены 5 июля

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 5 июля, в областном центре на время проведения ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по десяти улицам.
Свет временно отключат по следующим адресам:
с 9.00 до 16.00
- по ул. Гагарина, д. 2-22;
- по ул. Котовского, д. 2-19;
с 9.00 до 13.00
- по ул. Астраханской, д. 195-211;
с 13.30 до 16.30
- по ул. Достоевского, д. 1-67;
- по пр. Н.Островского, д. 11-15;
- по пр. Нагорному, д. 1-5;
- по ул. Нагорной, д. 5-9;
- по ул. Б.Хмельницкого, д. 1-42;
- по ул. Н.Островского, д. 1-64;
- по ул. Клубной, д. 3-18.