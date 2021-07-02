Десять тамбовских улиц будут временно обесточены 5 июля

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 5 июля, в областном центре на время проведения ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по десяти улицам.

Свет временно отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 16.00

- по ул. Гагарина, д. 2-22;

- по ул. Котовского, д. 2-19;

с 9.00 до 13.00

- по ул. Астраханской, д. 195-211;

с 13.30 до 16.30

- по ул. Достоевского, д. 1-67;

- по пр. Н.Островского, д. 11-15;

- по пр. Нагорному, д. 1-5;

- по ул. Нагорной, д. 5-9;

- по ул. Б.Хмельницкого, д. 1-42;

- по ул. Н.Островского, д. 1-64;

- по ул. Клубной, д. 3-18.