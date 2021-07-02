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Общество2 июля 2021 17:01

В Мичуринске пройдет выставка лилий

Она будет посвящена памяти ученого-селекционера Маргариты Киреевой
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка в наукограде пройдет уже в 6 раз

Выставка в наукограде пройдет уже в 6 раз

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В музее достижений мичуринской науки (территория Основного питомника И.В. Мичурина) 6 июля в 12:00 откроется традиционная выставка, посвященная памяти Маргариты Киреевой.

- «Ночка», «Аэлита», «Розовая Дымка», «Тамбовчанка» и другие - все представленные сорта лилий выведены выдающимся селекционером. Указанные виды зимостойкие, устойчивы к болезням. Их окрас разнообразен: от нежно-светлых до бархатисто-черных цветов, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Выставка в память об ученом-селекционере пройдет в Мичуринске в шестой раз. В прошлом году на ней было представлено 15 уникальных цветов. Во время экскурсий научные сотрудники музея рассказывали о жизни Маргариты Киреевой и об особенностях растений.