В нескольких детских лагерях Тамбовской области выявили нарушения санитарных норм

Прокуратура Сосновского района провела проверки в детском оздоровительном лагере «Искорка» АНО «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия», а также в лагерях дневного пребывания в филиале МБОУ Сосновская СОШ№1 в с. Заречье, в филиале МБОУ Сосновская СОШ№1 в с. Перкино.

В ходе проверок сотрудники ведомства выявили нарушения санитарных норм и правил. Например, в «Искорке» отсутствовали суточные пробы приготовленной пищевой продукции, в лагерях дневного пребывания филиалов МБОУ Сосновская СОШ№1 в с. Перкино и Заречье не все сотрудники использовали средства индивидуальной защиты, не все помещения обрабатывались дезинфицирующими средствами.

Также в одном из отрядов не было одноразовой чистой посуды для бутилированной воды. А еще, не во всех помещениях осуществлялось регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.

- По результатам проверки прокуратурой района возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КОАП РФ и по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении виновных лиц, руководителям учреждений внесены представления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.