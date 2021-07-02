Тамбовские «греки» принимают участие в первенстве мира по спорту глухих

На соревнованиях выступят Геннадий Борисов и Антон Бубнов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Турции стартуют главные мировые состязания среди юниоров по спорту глухих (греко-римская борьба). Участие в соревнованиях в составе сборной России будут принимать тамбовчане Геннадий Борисов и Антон Бубнов. Оба борца в весовых категориях до 55 кг и до 60 кг соответственно являются воспитанниками спортивно-адаптивной школы.

Право на участие в соревнованиях мирового уровня спортсмены завоевали на первенстве России в марте 2021 года.

- Мы уверены, что наши спортсмены покажут достойный результат. У них имеется богатый соревновательный опыт, проведена качественная подготовка к старту. Оба борца очень волевые, целеустремленные спортсмены, - сказал директор спортивно-адаптивной школы Михаил Бударин.