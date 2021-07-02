Тамбовская пенсионерка, попавшаяся на краже продуктов, пыталась дать взятку полицейскому

В сетевом магазине, расположенном на улице Интернациональной в городе Моршанска, 1 июля за кражу продуктов задержали 65-летнюю посетительницу. В отношении пенсионерки был составлен протокол по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

При оформлении протокола, задержанная пыталась дать взятку полицейскому в размере 5 тысяч рублей. Страж порядка от незаконного вознаграждения отказался. Этот момент был запечатлен на записи камеры видеонаблюдения.

- Таким образом, нарушительница усугубила вину и будет привлечена к уголовной ответственности по ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.