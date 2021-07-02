Прокуратура Тамбова нашла 17 сайтов, где предлагали купить сертификаты о прививках от коронавируса

В прокуратуре Советского района города Тамбова провели мониторинг сети «Интернет» и выявили 17 Интернет-сайтов, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от Covid-19 и других медицинских документов без проведения медицинских обследований. На ресурсах также предлагается купить больничные листы, медкнижки, справки для предоставления на работу или в учебное заведение, справки об освобождении от занятий по физической культуре, справки для получения путевок, санаторно-курортные карты, справки о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции и об ее отсутствии и др. На сайтах размещен каталог документов, прайс-лист, электронный бланк для оформления заказа, способы доставки изготовленных документов курьером. Посещение страничек свободно для всех без исключения граждан.

- Изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются уголовно наказуемыми деяниями. Информация, размещенная на указанных сайтах, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, получающих доступ к незаконной информации, в связи с чем подлежит ограничению, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Прокуратура района направила в Октябрьский районный суд 17 административных исковых заявлений о признании обнаруженной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.