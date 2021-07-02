В поликлиниках Тамбова возник ажиотажный спрос на прививку от коронавируса

Спрос на вакцинацию резко увеличился

В поликлиниках Тамбова после выхода постановления главного санитарного врача области об обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер, сейчас наблюдается небывалый ажиотаж из-за резко возросшего числа людей, желающих сделать прививку. Поэтому сейчас прием тамбовчан сейчас ведется только по предварительной записи, сроки ожидания вакцинации тоже увеличились.

- От момента записи до вакцинации проходит примерно три дня, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области. – Тамбовчанам ни в коем случае не отказывают в прививке, просто ждать её приходится дольше, чем раньше, ну и проблематично просто зайти с улицы и сделать прививку. Поликлиники областного центра в день могут вакцинировать по 300-500 человек, а желающих сейчас гораздо больше.

В облаздраве уверяют, что проблем с наличием вакцины в нашем регионе нет. 1 июля в регион поступила очередная партия препарата из 3600 доз. 3 июля ожидается еще один транш вакцины «Спутник V». Что касается других препаратов от коронавируса, на вакцинацию ими тоже записывают, но ожидание в таком случае затянуться. При этом медики советуют тамбовчанам при выборе вакцины руководствоваться советами врача, а не делать этого на основании собственных предпочтений.