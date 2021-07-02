Три человека пострадали в аварии на ул. Пролетарской города Тамбова

В столкновении двух авто пострадали мужчина и две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 1 июля в 17 часов 10 минут на улице Пролетарской в районе дома №293 города Тамбова. 21-летний водитель автомобиля «Kia Opirus» не справился с управлением и столкнулся с «Lada Largus», под управлением 64-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Lada Largus», его осмотрел на месте происшествия фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 66-лтенюю пассажирку автомобиля «Lada Largus» и 22-летнюю девушку, находившуюся в «Kia Opirus» доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.