Жительница Тамбовщины украла три мобильника у соседок по общежитию

В отделение полиции р.п. Токаревка 1 июля обратились сразу три женщины с заявлением о краже. Стражам порядка они пояснили, что у них одновременно пропали мобильные телефоны. Выяснилось, что преступление произошло в одном из местных общежитий.

В ходе розыска полицейские установили, что к краже причастна 24-летняя жительница Мичуринска. Выяснилось, что она проживала в одном общежитии с потерпевшими. Украв три мобильника одновременно, девушка решила скрыться в наукограде. Один телефон злоумышленница подарила своему сожителю, а два других сдала в ломбард.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.