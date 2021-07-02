В Тамбове перекроют часть улицы Сергеева-Ценского

В Тамбове с 5 по 19 июля будет закрыт проезд для транспорта на участке от дома №3 до дома №5 по улице Сергеева-Ценского. Это связано с проведением ремонта теплосетей.

Кроме того, с 5 по 19 июля, в областном центре возобновят автомобильное движение по улице Набережной, от улицы Августа Бебеля до улицы Фридриха Энгельса.

- Обращаем внимание водителей, что на время проведения ремонтных работ дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств на этом участке, будут закрыты, а шлагбаум на улице Набережной, в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского, открыт, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.