В Тамбове продолжается ремонт водовода, завершить ночью работы не удалось

На месте коммунальной аварии продолжаются работы

На севере Тамбова продолжается ремонт водовода, на котором 1 июля произошла авария. Заменить лопнувший участок трубы коммунальщики планировали ночью, после чего должно было начаться запонение системы. Однако и сегодня утром воды в кранах более 60 тысяч жителей нет.

- В рамках ремонтных работ на водоводе 600 мм в районе ул. Рылеева, 63 ведется демонтаж поврежденного участка длиной около 10 м., - сообщает Центральная городская диспетчерская служба. - Полностью завершить ремонт и обеспечить подачу холодной воды планируется в течение сегодняшнего рабочего дня.

Для жителей северной части города организовали подвоз технической воды по адресам: Магистральная 6-8, Мичуринская 141, Чичерина 48, Мичуринская 191б, Свободная/Ореховая, Агапкина/Ореховая, Свободная 4 к6, Рылеева 77 к4, Рылеева 59а к3, Мичуринская 142, Мичуринская 112б с переходом Мичуринская 114, Перинатальный центр.