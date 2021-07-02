Тамбовчанина на 5 лет отправили в колонию-поселение за ДТП, в котором погибла женщина

В Инжавинском районном суде вынесли приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в преступлении по п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения) .

На суде установили, что 24 октября 2020 года водитель автомобиля «ВАЗ-21074» на участке автодороги Тамбов- Пенза- д. Успеновка-с. Калугино Инжавинского района, управляя технически неисправным автомобилем и будучи пьяным, перевозил в качестве пассажиров четырех людей. Мужчина не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. Одна из пассажирок выпала из автомобиля и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.