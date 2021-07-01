Нападение на тамбовского активиста Романа Герасимова полицеские расценили как хулиганство

В УМВД России по Тамбовской области по факту нападения на Романа Герасимова, возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи «Хулиганство». Пострадавший житель села Березовка вместе с жителями Сосновского района записал и отправил на «Прямую линию» президента видеообращение с просьбой к главе государства повлиять на решение региональных властей, которые решили построить на этой территории огромный мусорный полигон. С тремя ножевыми ранениями мужчина оказался в больнице, где ему сделали операцию. Его жизни ничего не угрожает. Напавших на активиста пока не нашли.

- Полицейские проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности. Ход работы взят на контроль руководством УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия либо группой лиц грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, а максимально - лишением свободы на срок до семи лет.