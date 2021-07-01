На севере Тамбова очередная коммунальная авария: без воды остались больше 60 тысяч человек

Порыв произошел на водоводе диаметром 600 мм

Жители северной части Тамбова в очередной раз остались без воды. По данным АО «Тамбовские коммунальные системы» в районе дома 63 по ул. Рылеева произошле порыв водовода диаметром 600 мм.

- На месте аварии работают сотрудники водоканала водоканала. Задействовано 10 единиц техники, включая водооткачку, два экскаватора и самосвал, - рассказали в пресс-службе коммунальной компании.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, в зону отключения холодной воды В попали 3993 дома с населением 63214 человек, а также 19 социально-значимых объектов.

- С 19 часов организован подвоз питьевой воды по адресам: ул. Чичерина 48А и ул. Мичуринская, д. 139, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

По предварительным данным, ремонтные работы планируют завершить к 3 часам ночи. Потом специалисты начнут заполнять систему водой.

Напомним, жители северной части города в этом году уже несколько раз оставались без воды из-за аварийных ситуаций.

Фото АО "ТКС"