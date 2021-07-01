Тамбовчан приглашают на поэтический пикник в усадьбу Асеевых

Резиденты литературного кафе «Пушкинский чердак» Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина продолжат летний сезон встреч. Поэтический пикник на этот раз состоится 24 июля в 15:00 на территории усадьбы Асеевых. По традиции, мероприятие объединит поэтов, прозаиков, артистов и бардов.

- Приглашаем всех желающих в жаркий летний день укрыться в тени вековых деревьев и насладиться приятным общением, стихами и прозой молодых тамбовских поэтов, а также авторской песней под звуки классической или акустической гитары. Ну а если вы хотите блеснуть своим талантом, то у нас в кустах всегда припасен «Открытый микрофон», - сообщают организаторы встречи.

Подробная информация в группе ВК «Пушкинского чердака» или по телефону: +7-920-489-45-49. Вход свободный. Возраст участников 12+.