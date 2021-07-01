Здание тамбовского военкомата отреставрируют до конца 2024 года

Здание бывшего военкомата долгое время пустует и разрушается

В управлении Госохраны памятников области обсудили вопрос сохранения объекта культурного наследия «Здание общественного назначения», расположенного на ул. Интернациональная, 24. Здесь долгое время располагался военкомат. С учетом мнения владельца здания удалось установить сроки проведения ремонтно-реставрационных работ на этом памятнике. Владелец также попросил в Госохране задание для дальнейшей разработки научно-проектной документации на проведение работ по приспособлению памятника для современного использования.

- Собственник объекта обязан до конца года обеспечить разработку проекта проведения противоаварийных работ по временному укреплению несущих и ограждающих конструкций, и провести эти работы до июня следующего года, - сообщает управление Госохраны памятников области. - Полный комплекс работ по восстановлению объекта должен быть завершен до декабря 2024 года.