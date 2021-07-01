23-летняя тамбовчанка с помощью кочерги, ножа и топора расправилась с собственной матерью

После убийства матери девушка отправилась спать Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 16 декабря прошлого года в одном из домов села Черняевка Мордовского района обнаружили тело 44-летней женщины с травмами, свидетельствующими о явном насильственном характере ее смерти. По данному факту в Жердевском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении жестокого преступления обвиняется 23-летняя дочь погибшей.

По версии следствия, в день убийства девушка вместе с матерью дома распивала спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой дочь схватила находившуюся около печи металлическую кочергу и стала наносить матери удары по голове. Затем она причинила матери множественные телесные повреждения ножом и топором. После этого девушка ушла спать. Раненую женщину, вернувшись с работы, обнаружил супруг, который и обратился в полицию и к медикам. От полученных ран женщина скончалась до приезда скорой помощи.

- Для определения психического состояния обвиняемой в ходе следствия ей проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у нее психических отклонений. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и совершение иных преступлений, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.