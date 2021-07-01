Тамбовчанин за взятку пытался зарегистрировать ржавый мотоцикл

30 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о попытке дать взятку руководителю Госавтоинспекции. Выяснилось, что 31-летний житель села Староюрьево повторно пытался зарегистрировать технически неисправный мотоцикл в подразделении ГИБДД по Сосновскому району, но ему в этом отказали. У мотоцикла не было крепления и запасное колесо, отсутствовали обзорные зеркала, а ржавчина не позволяла идентифицировать номерные знаки. Находясь в служебном кабинете начальника ОГИБДД, владелец мотоцикла попытался решить вопрос за деньги, но полицейский от взятки отказался.

- Жителя Староюрьево привлекут к уголовной ответственности по ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество». – Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.