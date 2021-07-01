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Происшествия1 июля 2021 12:41

На Тамбовщине будут судить мужчину, который расправился с незнакомцем, пришедшим к нему с ночевкой

Хозяин дома во время пьяных посиделок зарезал своего гостя
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Токаревского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, ночью, 6 мая этого года, домой к обвиняемому пришел незнакомый мужчина и попросил разрешения переночевать. Он объяснил, что его уволили с местной птицефабрики, и у него нет денег, чтобы уехать домой в Саратовскую область.

Днем, во время посиделок с алкоголем, между мужчинами произошел словесный конфликт. Во время ссоры некоторые высказывания гостя показались хозяину жилища обидными. Последний схватил нож и ударил им саратовца несколько раз.

От острой кровопотери в результате повреждения крупных кровеносных сосудов 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.