Житель Тамбовщины три раза обокрал один и тот же дом

Жители Мордово сообщили в полицию о краже. Как оказалось, в нежилой дом, оставленный без присмотра, было совершенно проникновение. Соседи рассказали, что неизвестный похитил имущество со двора, участка и из самого дома. Очевидцы видели подозрительного мужчину, который никогда ранее там не появлялся.

В ходе розыска стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, уже имевший за плечами криминальное прошлое. Его задержали и доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.

Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что приезжал в гости к своему знакомому и заприметил дом, в котором никто не живет. Сначала он украл со двора участка металлические изделия. Спустя несколько дней вор решил вернуться снова и проник в сарай, откуда похитил металлическую печь и гаечные ключи.

Через три дня злоумышленник вернулся вновь и проник уже в сам дом, откуда украл алюминиевую посуду и металлическую лестницу. Все похищенное мужчина сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

- Сотрудники полиции установили, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.