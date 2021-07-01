Тамбовчанка сбила на переходе 12-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу по правилам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок, произошла 30 июня в 20 часов 45 минут на Липецком шоссе в районе дома №159 «Б» города Мичуринска. 30-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Hyundai Santa Fe» била 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед.

- В результате ДТП девочку с травмами доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.