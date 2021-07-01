Коронавирус в Тамбове, новости на 1 июля: за сутки заболели 80 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 1 июля, достигло 34873 человек. Из них выздоровели 33391 человек, 605 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 80 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 24 мужчины и 44 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, а также 12 детей от 1 года 17 лет.

- На госпитализации находятся 764 человека, из них диагноз «пневмония» у 710 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.