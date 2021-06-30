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Общество30 июня 2021 18:00

В Тамбове появится музей Гавриила Державина

Для его размещения ТГУ передали дом-памятник на ул. Советской, 61/8
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Здание памятника вузу передали безвозмездно

Здание памятника вузу передали безвозмездно

30 июня на очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты решили безвозмездной передать Тамбовскому государственному университету им. Г.Р. Державина здание по ул. Советская, 61/8. Согласно планам вуза, здесь появится музей первого губернатора Тамбовщины Гавриила Романовича Державина.

В 1993 году дом №61/8 на пересечении улиц Советская и Крондштадтская включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. При этом еще в 1975 году решением исполнительного комитета Тамбовского городского Совета депутатов трудящихся дом был признан аварийным. В 2017 году проведено обследование технического состояния здания и составлен план работ, которые позволят сохранить памятник и создать нормальные условия для его использования.

- Решение о передаче объекта исторического наследия университету в безвозмездное пользование с соблюдением требований обременения не только дает возможность вовлечь подобные объекты в оборот с привлечением внебюджетных средств, но и исключить расходы городской казны на содержание объектов муниципального нежилого фонда, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

В мэрии напоминают, что на сегодняшний день в городе ведутся работы по приведению в порядок фасадов зданий, находящихся в муниципальной собственности, по улице Советской. В ближайшее время начнется ремонт кровли исторического здания, расположенного по адресу ул. Красная, 1.