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Происшествия30 июня 2021 17:17

В Тамбове ищут парней, укравших чужой рюкзак на пляже у кафе «Парус»

Полиция просит горожан помощи в розыске воров
Ксения АЛЕШИНА
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Скриншот с видео момента кражи

Скриншот с видео момента кражи

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские просят помощи в установлении личностей молодых людей, которые подозреваются в краже рюкзака с вещами около 19 часов 24 июня этого года на пляже у кафе «Парус» по улице Набережной.

- Если вы узнали данных людей, либо имеете какую-либо информацию об их местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову: оперуполномоченный Дмитрий Хабаров 8-960-669-03-40, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно), -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В Тамбове парни украли чужой рюкзак с пляжа
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