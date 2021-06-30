В Тамбове ищут парней, укравших чужой рюкзак на пляже у кафе «Парус»

Скриншот с видео момента кражи Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские просят помощи в установлении личностей молодых людей, которые подозреваются в краже рюкзака с вещами около 19 часов 24 июня этого года на пляже у кафе «Парус» по улице Набережной.

- Если вы узнали данных людей, либо имеете какую-либо информацию об их местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову: оперуполномоченный Дмитрий Хабаров 8-960-669-03-40, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно), -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.