Третья горбольница Тамбова получила современный аппарат УЗИ

Медики получили более широкие возможности для проведения диагностических исследований Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В тамбовской городской больнице №3 им. И.С. Долгушина появился новый современный комплекс для проведения ультразвуковой диагностики. Аппарат медицинское учреждение получило в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена с целью оснащения и переоснащения медицинского оборудования.

Область его применения обширна: акушерство и гинекология, маммология, абдоминальные исследования, неврология, травматология и ортопедия, исследование сосудов, а также поверхностных органов и систем, скелетно-мышечной системы, урология и онкология.

- Одно из преимуществ аппарата — высокое качество изображения, что позволяет диагностировать малейшие изменения исследуемого органа или системы. Благодаря ему медики нашей больницы получили более широкие возможности для проведения диагностических исследований, - сказала заведующая отделением лучевой диагностики и эндоскопии больницы Елена Желткова.

Прием пациентов, желающих пройти УЗИ, ведется в две смены - с восьми утра до восьми часов вечера. В кабинете работают два специалиста — врач ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики и эндоскопии и врач функциональной диагностики отделения функциональной диагностики. За одну смену обследование могут пройти около 20 человек.