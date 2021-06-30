Жителя Тамбовской области будут судить за убийство знакомого в гостях

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Токаревского района. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 28 декабря 2020 года, компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире у их общей знакомой. Во время застолья один из присутствующих гостей высказал предположение о том, что обвиняемый ранее украл у него деньги.

Молодой человек разозлился, достал из куртки нож и ударил знакомого в шею. Далее в конфликт вмешалась хозяйка квартиры и потребовала, чтобы парень бросил нож на пол, что тот и сделал.

Однако спустя какое-то время он сходил на кухню за другим ножом и снова стал наносить удары потерпевшему. С полученными ножевыми ранениями 56-летний мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.