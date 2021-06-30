Тамбовчанин сдавал несуществующее жилье на российских курортах

В Тамбове полицейские задержали 32-летнего мошенника. Как выяснилось, мужчина выставлял объявления на сайтах о сдаче квартиры в курортных городах России. Фотографии он использовал чужие, которые нашел в Интернете.

Заинтересовавшихся людей тамбовчанин просил оплатить залог за аренду, сумма варьировалась в пределах 3 000 рублей. Затем под различными предлогами он выманивал дополнительные деньги – то за экскурсии, то за оплату аренды на несколько дней вперед. Ничего не подозревающие туристы переводили ему деньги, после этого мошенник переставал выходить на связь.

Жертвами обмана стали шесть жителей российских регионов. Общая сумма ущерба составила около 70 000 рублей.

- Сотрудниками полиции установлено, что мужчина недавно был условно-досрочно освобожден из колонии. Ранее он совершал аналогичные преступления, за что и был осужден, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении афериста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде за пределы региона.