В Тамбове на средства «Народной инициативы» отремонтируют спуск у парка культуры и приведут в порядок парк Победы

В Тамбове подвели итоги общегородского опроса и утвердили проекты, на которые направят средства «Народной инициативы». Напомним, в этом году на его реализацию выделили 25 миллионов рублей, еще 37 миллионов предусмотрены на следующий год. После опроса тамбовчан, решили, что средства этого года направят на ремонт спуска-амфитеатра в районе Парка культуры и ул. Набережной, приведен в порядок Парк Победы. Средства, выделенные на 2022 год, потратят на установку детских игровых комплексов и многофункциональных спортивных площадок на дворовых территориях.

- Реализация всех указанных проектов, в том числе и за счет средств программы следующего года, должна пройти уже в этом году, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова