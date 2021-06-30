В Мичуринске водитель сбил 3-летнюю девочку, которая выбежала под колеса иномарки

Девочка внезапно появилась на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 3-летняя девочка, произошла 29 июня в девять утра на улице Кирсановская в районе дома №33 города Мичуринска. 40-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» наехал на ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

- В результате девочка получила травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в больницу им. С.С. Брюхоненко Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.