«Единая Россия» призвала объединить волонтерские организации всей страны в единый штаб

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Штаб составят активисты "Единой России", ОНФ, движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», а также «Молодая Гвардия Единой России». Последние будут ответственны за координацию и определение наиболее востребованных видов помощи. К настоящему моменту известно, что наибольшее количество волонтеров займется развозом медработников на автомобилях и дежурством на горячих линиях, пишет nashgorod.ru.

Указывается, что единый штаб был создан на базе уже действующих добровольческих организаций по всей стране.

«Сейчас как никогда требуется вовлечение в волонтерскую работу. Мы ее и не прерывали. Кроме всего, следует призвать в волонтерские ряды новых активных граждан», - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам главврача московской "Коммунарки" Дениса Проценко, волонтеры являются «крепкой стеной, на которую можно опереться в борьбе с пандемией».

В настоящее время оказать поддержку нуждающимся выразили желание более 20 тысяч человек, но набор волонтеров все еще идет.

Как передает портал ER.ru, свой первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла весной прошлого года в Калуге. Через месяц они работали уже во всех регионах страны и объединили в себе более сотни тысяч активистов. В их числе оказались учащиеся вузов, представители общественных организаций, бизнесмены и просто активные россияне.

На протяжении пандемии они оказали помощь сотням тысяч соотечественников, вынужденных соблюдать режим самоизоляции, а также медработникам. Волонтёрские центры направили медучреждениям 200 легковых машин для перевозки врачей, а регионы с наиболее трудной эпидемситуацией получили реанимобили. Кроме этого, активисты и депутаты партии на протяжении нескольких месяцев занимались автоволонтерством и доставляли медикам наборы с продуктами.

“Волонтерский центр начал работу в Тамбовской области с весны прошлого года – постепенно он объединил множество людей, которые бескорыстно оказывали помощь землякам. Отдельное направление – поддержка медиков: в ковид-центры передавались средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы, питьевая вода. Все это было очень востребовано и в связи ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжает быть актуальным.

Поэтому создание единого волонтерского штаба, который объединит представителей общественных организаций, – правильное решение. Волонтеры уже доказали, насколько важна их помощь: за полтора года выполнено несколько тысяч заявок, звонки продолжают поступать, поэтому, конечно, работа волонтеров должна продолжаться”, - сказал Антон Филатов, руководитель волонтерского центра партии в Тамбовской области.