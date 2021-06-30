Администрация Тамбовской области: «Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказывается от вакцинации»

Тамбовчан обязали вакцинироваться Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации Тамбовской области разъяснили положения документа, который 28 июня подписали в региональном Роспотребнадзоре. Речь идет об обязательной вакцинации сотрудников организаций, которые по роду деятельности постоянно контактируют с людьми. В частности, прививки должны сделать не менее 60% тамбовчан, работающих в сфере торговли, пищевой промышленности, общепита, образования, здравоохранения, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, общественного транспорта и такси, клиентских подразделений банков, почтовой связи, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг (прачечных, химчисток и иных подобных услуг), театров и пр. Требование распространяется также на областных чиновников, муниципальных служащих, а также работники органов власти области и подведомственных им организаций.

Ссылаясь на позицию Минтруда, в администрации Тамбовской области поясняют, что в организациях, где предусмотрена обязательная вакцинация, работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказывается от прививки.

- За несоблюдение этого требования работодателей могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением установленного вида наказания. Так, индивидуальным предпринимателям за нарушение может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей; юридическим лицам – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Также к ним может быть применено наказание в виде административного приостановления деятельности до 90 суток.