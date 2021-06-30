Тамбовчанка морила голодом дочерей и тратила детские пособия на алкоголь

В Пичаевском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Установлено, что в период с мая 2020 года по декабрь 2020 года женщина ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию двух дочерей – 11 и 9 лет.

Мать жестоко обращалась с девочками, вела аморальный образ жизни, регулярно оставляла их голодными на долгое время, а детские пособия тратила на личные нужды и алкоголь. Детей неоднократно кормили соседи, давали им одежду и обувь.

Девочки были изъяты у нерадивой матери органами опеки и отправлены в ТОГБУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют Надежды» г. Моршанска.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде обязательных работ сроком двести часов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.