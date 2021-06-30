Лжемебельщик обманул 12 тамбовчан более чем на миллион рублей

В начале июня полицейские задержали мошенника, который обманул 12 тамбовчан. В прошлом году 44-летний мужчина создал ИП по изготовлению мебели, принимал заказы в своем офисе, выезжал на дом для замеров, подписывал договор на изготовление кухонь.

После предоплаты он обещал заказчикам, что выполнит все в срок, но по истечению времени у мошенника находилось множество причин, чтобы не возвращать деньги. Затем мужчина решил скрыться и уехал в Москву. Однако его местонахождение установили и задержали. Афериста доставили в Тамбов.

На сегодняшний день в полицию обратилось 12 человек, которые стали жертвами лжемебельщика. Общая сумма ущерба составила 1 100 000 рублей.

- В отношении мошенника продолжается проверка на причастность к другим аналогичным фактам. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде за пределы региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.