Коронавирус в Тамбове, новости на 30 июня: за сутки заболели 78 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 30 июня, достигло 34793 человек. Из них выздоровели 33290 человек, 603 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 78 жителей региона, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 28 мужчин и 45 женщин в возрасте от 19 лет до 91 года, а также пять детей от 8 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 786 человек, из них диагноз «пневмония» у 724 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.