Тамбовские полицейские задержали главаря банды кредитных мошенников

Полицейские региона нашли и поместили под стражу организатора серии мошенничеств на территории города Тамбова. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в прошлом году.

Правоохранители установили, что двое жителей Казани, 47-летний мужчина и 24-летняя девушка, оформили в январе 2020 года девять кредитов по поддельным паспортам в банках города Тамбова.

За один день пара сумела побывать в девяти разных магазинах и банках, где им одобрили кредиты более чем на полмиллиона рублей. Аналогичным образом они обманули и магазины города Орла.

Всю взятую технику в кредит злоумышленники продавали по объявлениям или посторонним лицам. Спустя месяц, когда первые выплаты были просрочены, службы безопасности банков стали направлять требования об оплате кредитов жителям Казани, которые в Тамбове никогда не были и кредитов не брали.

В ходе розыска тамбовские и орловские оперативники установили местонахождение двух подозреваемых, задержали их и провели обыски по местам жительства. Стражи порядка изъяли документы, банковские карты и другие улики. Во время допроса мужчина и девушка признались в девяти преступлениях, совершенных на территории Тамбова.

- В рамках проведения следственных действий у полицейских появилась информация о третьем участнике и организаторе преступной схемы – еще одном жителе Казани. 40-летний мужчина постоянно скрывался, не проживал по месту жительства и пользовался съемным жильем, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В конце июня тамбовским оперативникам поступила информация о местонахождении главаря банды кредитных мошенников. Он был задержан в Казани и доставлен в Тамбов, где его арестовали и поместили под стражу. В настоящее время полицейские проводят розыск похищенных средств устанавливают происхождение поддельных паспортов.