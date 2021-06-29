В Тамбовской области снова поменяли условия решения проблемы обманутых дольщиков поселка Строитель

"Дом" в Строителе

В Тамбовской области решили достраивать дом в поселке Строитель, возведение которого прекратилось в 2012 году на уровне котлована. Застройщиком этого объекта выступала ООО «Фирма «Юкон» гендиректора которой, Анатолия Гордеева, в 2015 году осудили за мошенничество. Было доказано, что он похитил 320 миллионов рублей. В отношении самой стройорганизации инициировали процедуру банкротства. Дольщиков «Юкона» признали обманутыми, недострой включили в региональную «дорожную карту» по решению проблем участников долевого строительства.

Сначала в документе, редакция которого обновляется ежеквартально, говорилось о достройке дома, в последние годы людям обещают компенсацию (возведение объекта признали нецелесообразным), сроки выплаты которой, впрочем, постоянно переносятся. 25 марта этого года в «дорожной карте» обозначили новый срок предоставления компенсаций – сентябрь текущего года. Однако, как сообщает региональная администрация, решение по этому объекту снова изменили. Чиновники решили добиваться федерального финансирования на достройку дома в Строителе.

- Осталось урегулировать ряд правовых моментов: получить заключение из кадастровой палаты, подготовить документы о передаче строительного участка фонду защиты прав дольщиков, который дальше займется проблемой, - сказал на встрече с дольщиками Строителя первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов. - Наша задача - оперативно подготовить эти документы, чтобы было выделено федеральное финансирование на достройку дома. Определены контрольные точки: каждую неделю мы будем сообщать жителям о том, на какой стадии находится процесс.

Кстати, 30 июня Фонд по защите прав дольщиков планирует рассмотреть объект в Строителе на Наблюдательном совете и принять по нему решение, а так как, по словам Олега Иванова, документация по этому дому еще не готова, надеяться на положительное решение вопроса дольщикам не стоит.