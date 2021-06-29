Мичуринские предприятия проверят на соблюдение постановления о вакцинации сотрудников

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Мичуринске на крупных предприятиях пройдут проверки. Их проведут специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В настоящее время составлен график контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующими распоряжениями.

- В ежедневном режиме специалисты оценят соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, график проветривания, проведение генеральной уборки, организацию термометрии, вакцинации сотрудников обязательных категорий (не менее 60% от общей численности сотрудников) и т.д, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Работу проведут с должностными и юридическими лицами. В случае фиксации нарушений владельцев предприятий будут штрафовать. Если специалисты территориального отдела Роспотребнадзора выявят в наукограде критические условия, несущие угрозу жизни и здоровья горожан, то будет решаться вопрос о закрытии организации-нарушителя в судебном порядке.

В первую очередь, проверки пройдут на объектах общепита и торговли.