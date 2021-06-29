В Тамбовской области охранник за 4 месяца похитил с работы около тонны топлива

В Мичуринском районе по подозрению в краже задержаны двое молодых людей 22 и 25 лет. Как установили полицейские, по ночам, в период с конца апреля по июнь, они проникали на территорию фермерского хозяйства с канистрами, где сливали из бензовоза дизельное топливо. За данный период парни похитили 960 литров бензина, который перепродали своему знакомому.

Один из задержанных, как оказалось, работал в этом хозяйстве охранником. Позже в процессе расследования уголовного дела часть похищенного топлива, примерно пятьсот литров, была изъята и возвращена на предприятие.

- В следственном подразделении МОМВД России «Мичуринский» возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.