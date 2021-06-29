Пьяный тамбовчанин избил и порезал сожительницу, а затем обработал ей раны остатками водки

В деревне Перикса 27 июня тамбовчанин во время употребления алкоголя поссорился со своей 53-летней сожительницей. 56-летний мужчина сначала избил женщину, а затем ударил ее ножом в грудь и плечо. Успокоившись, остатками водки он сам же обработал раны гражданской жены.

Пострадавшая на следующий день обратилась в больницу, где помимо ранений у нее диагностировали еще и сотрясение мозга. Из медицинского учреждения был сделан звонок в правоохранительные органы.

Оперативники задержали тамбовчанина, который при опросе дал признательные показания. В настоящее время он арестован.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.